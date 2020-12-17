İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2020 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,77
  • EURO
    9,5115
  • ALTIN
    469.058
  • BIST100
    1394.09
Güncel

Balıkesir'de doğal gaz patlaması meydana geldi

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 9 dairede hasar oluştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 13:11 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 13:11
ABONE OL

Algın Sokak'ta 3 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlama meydana gelen ev kullanılamaz hale geldi, çevresindeki 8 dairede de hasar oluşturdu.

Hasta bakıcılığı yaparak geçimi sağlayan patlama meydana gelen evin kiracısı Sevim Kayalı, dairenin ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini görünce büyük üzüntü yaşadı.

Kayalı, gazetecilere, yalnız yaşadığı evine genellikle akşam gelip tekrar bakımını üstlendiği kişinin yanına gittiğini söyledi.

Patlamayı sabah komşularından öğrendiğini belirten Kayalı, "Geldim baktım, benim oturduğum ev patlamış. 2-3 ay önce yeni eşya almıştım. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

Öte yandan dairenin, Almanya'da yaşayan Döndü Sarı'ya ait olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.