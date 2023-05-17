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Balıkesir'de dolu yağdı

Balıkesir'de, dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 00:06 - Güncelleme:
Balıkesir'de dolu yağdı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından, akşam saatlerinden itibaren Erdek, Kepsut, Susurluk ve Altıeylül ilçelerinde dolu ve sağanak etkili olmaya başladı.

Erdek'te bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kepsut, Susurluk ve Altıeylül ilçelerindeki dolu yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yaşanan olumsuzluklara ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.

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