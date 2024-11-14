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Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu: 16 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen 16 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör de gözaltına alındı.

IHA14 Kasım 2024 Perşembe 21:25 - Güncelleme:
Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu: 16 göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM ve Narkotik görevlilerince Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 araca yönelik yapılan operasyonda; kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan toplam 16 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. 2 aracın siciline şerh konularak yediemin otoparka çektirildi.

Toplamda 51 bin 190 TL ve 100 dolar, araçlar içerisinde yapılan aramada 1 adet şamyel, çocuklar için 7 adet simit, 1 adet el pompası, 1 adet ayak pompası ele geçirildi. Olayla ilgili G. Ş. (36) ve F. G. (22) organizatör olarak tespit edilen 2 şahıs hakkında işlemler başlatıldı.

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