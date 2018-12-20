Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Balıkesir'de ev yangını sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi 117. Sokak'ta, Kadir Ünal'a (86) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevler söndürüldü.

Yapılan incelemede yangın sırasında evde bulunan Kadir Ünal'ın cesedine ulaşıldı. 

Ünal'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadına laf atan grubu tek başına yerle bir etti

Kadına laf atan grubu tek başına yerle bir etti

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA