Balıkesir'de FETÖ operasyonu
Balıkesir'de haklarında terör örgütü Fetö 'ye üye olmaktan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.
- TürkMedya / Muammer Başkan
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda, Terör örgütü Fetö'ye üye oldukları gerekçesiyle haklarında Akhisar, Çankırı ve Bigadiş cumhuriyet başsavcılıklarınca yakalama kararı bulunan ve aralarında 1 polis memurunun bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına alındı.
Örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
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