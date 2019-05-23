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Balıkesir'de FETÖ'den aranan 23 kişi yakalandı

Balıkesir polisi FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli yaptığı operasyonlarda 23 FETÖ şüphelisini yakaladı. Operasyonlarda yakalanan 23 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı, 10 kişinin ise hakkında soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda; İzmir Ağır Ceza mahkemesince hakkında 3 yıl 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 özel sektör çalışanı İvrindi ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan müzahir kurum çalışanı 1 kişi Edremit ilçesinde, Ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen; 9'u kara kuvvetleri, 1'i jandarma, 1'i hava kuvvetleri komutanlıklarında 8 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay, 1 ihraç üsteğmen ve 1 ihraç uzman jandarma olmak üzere aranan toplam 11 kişinin yakalanmasına yönelik; Balıkesir merkezli 10 ilde Balıkesir, Ankara, Kütahya, Burdur, Trabzon, Çankırı, İzmir, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
 
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda da, Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 23 şüpheliye yönelik Balıkesir dahil 8 ilde İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Karaman, Bursa ve Van illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 12 şüpheliden 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken 4 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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