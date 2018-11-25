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Balıkesir'de FETÖ’den bir şüpheli kıskıvrak yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmaktan aranan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Zeytinli İkizçay Mahallesi’nde 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan M.Y. isimli şüpheliyi 'Terör Örgütleri"ne yönelik yapılan istihbarî çalışmalar sonucunda yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının ifadesinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.
 

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