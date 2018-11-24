Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hotaşlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledikleri F.A'ya ait adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 8 bin 769 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 23 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 90 av tüfeği fişeği ve 1 hançer ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.