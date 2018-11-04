Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- AA
Doğuş Saday (20) idaresindeki 10 AAB 772 plakalı otomobil, Sunullah Mahallesi Kemal Özalp Caddesi'nde Kadir Narin'in (27) kullandığı 16 ABJ 630 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Kadir Narin ile aynı araçta bulunan Ergün Kılıç (27) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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