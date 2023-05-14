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Balıkesir'de ilk oy kullananlar yaşlılar oldu

Balıkesir'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Balıkesir'de her seçimde olduğu gibi sandığın yine ilk müdavimleri yaşlılar oldu.

14 Mayıs 2023 Pazar 09:25 - Güncelleme:
Balıkesir'de ilk oy kullananlar yaşlılar oldu
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Balıkesir'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için oy verme işlemi başladı. Tüm Türkiye sabah 08.00 itibarı ile sandık başına giderken, Balıkesir'de de sandığın ilk müdavimleri yaşlılar oldu. Altıeylül Ortaokulu'nda oy verme saatinin ilk dakikalarında oy kullanan vatandaşlar memleket için hayırlı olsun temennisinde bulundu. Sandık başına giden vatandaşlara sandık görevlileri tarafından bilgilendirme yapılırken, oy kullanan vatandaşlar zarflarını şeffaf sandıklara attı. Emekli Öğretmen Meral Kanber, oy verme işlemi sonrasında "Kalabalık olmadan gelip oyumu kullanmak istedim. Emekli öğretmenim. Memleket için hayırlı olsun" dedi.

Oy verme işlemi sürüyor.

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