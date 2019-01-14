Balıkesir'de jandarma karakol komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de bir jandarma karakolunun komutanı olan M.G'nin, Tunceli'de görevli bulunduğu 2011-2013 yıllarında örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu belirlendi.

Başsavcılık, Elazığ ve Tunceli bölgesinden sorumlu örgüt mensubunun ifadesinde adı geçen M.G. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş M.G'yi evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.