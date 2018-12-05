Balıkesir'de jandarmadan kaçak tütün operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat sonucu İzmir'den gelen aracı durdurup arama yaptı. Aramada 44 pakette 100'er gramlık nargile tütünü, 24 sigara sarma makinesi, 50 karton makaron, 70 kilo tütün, 590 sahte bandrol, 1500 sigara paketleme poşeti, 50 çakmak ve 5 paket pipo tütünü ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A. hakkında soruşturma başlatılırken, ele geçirilen kaçak malzemeler Bandırma Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma ayrıca, Gönen ilçesinde kaçak tütün operasyonu yaptı. Jandarma ekipleri Sarıköy Mahallesi'nde kaçak tütün satışı yapan iş yerlerine adli makamlardan aldığı arama kararıyla operasyon düzenledi. A.E., I.K. ve E.K.'nin iş yerlerinde yapılan aramada 23 kilo 700 gram tütün ele geçirildi. Bu olaylarla ilgili olarak da A.E., İ.K. ve E.K. hakkında idari işlem yapıldı.