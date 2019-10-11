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Balıkesir'de kalp krizi geçiren askerimiz şehit oldu

Balıkesir'de vatani görevini sürdüren 20 yaşındaki Ulaştırma Er Oğuzhan Erdoğan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu.

  • AA
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında görev yapan Erdoğan, dün akşam saat 23.00 sularında kalp krizi geçirdi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Oğuzhan Erdoğan'ın cenazesi, İstanbul'a gönderilecek.

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