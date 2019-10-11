Balıkesir'de kalp krizi geçiren askerimiz şehit oldu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında görev yapan Erdoğan, dün akşam saat 23.00 sularında kalp krizi geçirdi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Oğuzhan Erdoğan'ın cenazesi, İstanbul'a gönderilecek.