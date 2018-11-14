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Balıkesir'de kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

  • AA
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İbrahim Gündoğan'ın (48) kullandığı maden şirketine ait 10 H 9794 plakalı tır ile karşı yönden gelen Abdullah Demir yönetimindeki 10 P 7447 plakalı İvrindi Belediyesine ait kamyon Yağlılar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, tır sürücüsü ile yanındaki Ahmet Fatih Eybek (22) araçta sıkıştı.

İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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