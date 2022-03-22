Balıkesir'de kan donduran cinayet

AA 22 Mart 2022 Salı 15:53 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 15:53

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı otel müşterisi tarafından silahla vurulan işletmeci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sarıkız Mahallesi'nde otel işleten Barış Kıvrak (31), gürültü yaptığı gerekçesiyle müşteri Ü.Ç. (33) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.Ç, tabancayla ateş ettiği Kıvrak'ı yaraladı.

Kıvrak'ın da Ü.Ç'yi bıçakladığı olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı otel işletmecisini Edremit Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinden yaralı olarak kaçan şüpheli de polis ekiplerince yakalanarak aynı hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan Kıvrak, sevk edildiği Atatürk Şehir Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Edremit Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlanan Ü.Ç. ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.