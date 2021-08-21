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Güncel

Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, bir süredir haber alınamadığı için kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki kız, Yörücekler Barajı'nda ölü bulundu.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:27 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:28
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Arama çalışmalarını barajda sürdüren ekipler, sabah saatlerinde H.G.Y'nin (16) cansız bedeniyle karşılaştı.

Arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan cenaze, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.G.Y'nin ailesi, 18 Ağustos'tan bu yana çocuklarından haber alamadıklarını jandarma ekiplerine bildirmiş, kızın son olarak ilçe merkezindeki bir marketten alışveriş yapıp daha sonra taksiyle Yörücekler Barajı'na gittiği tespit edilmişti. AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince barajda arama çalışması yapılmıştı.

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