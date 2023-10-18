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Balıkesir'de minibüs devrildi: 10 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde seyir halindeki minibüsün devrildiği kazada 7'si polis 10 kişi yaralandı.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 20:51 - Güncelleme:
Balıkesir'de minibüs devrildi: 10 kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Bayramiç Mahallesi mevkiinde R.E. (45) idaresindeki 10 DAV 90 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Gönen ilçesinde toplum destekli polislik faaliyetler için görevlendirilen personelin bulunduğu araçtaki polis memurları Y.K., S.D., Z.A., A.A., E.D., E.M., H.A., öğretim görevlisi E.M., belediye personeli M.D. ve sürücü yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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