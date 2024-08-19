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Balıkesir'de miras kavgası: 2 ölü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde miras sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kuzenini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 07:04 - Güncelleme:
Balıkesir'de miras kavgası: 2 ölü
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İlçeye bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde S.A. (56) ile amcasının oğulları S.A. (46) ve R.A. (48) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya birkaç el ateş etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

R.A. ve kardeşi S.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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