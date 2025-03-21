Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hesap vakti

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A, tutuksuz sanık Murad B, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanıkların kimlik tespitleri yapıldı.



Ardından haklarındaki iddialar hatırlatılan sanıkların savunmalarının alınmasıyla duruşma devam ediyor.



- İDDİANAMEDEN

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki bilirkişi raporunda, patlamanın sebebinin tam olarak belirlenemeyen nedenle üretimi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği ve patlama çukuruna denk gelen yerde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtiliyor.



İddianamede, tutuklu sanıklar Cem Y., Serkan B. ile Hulusi Yağız A., tutuksuz sanık Murad B'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.



Karesi ilçesinde 24 Aralık 2024'te patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.