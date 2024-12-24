Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 12 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın tüm yönleriyle araştırılması için talimat verdiklerini açıkladı.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekipler, çöken kapsül üretim binasındaki 12 çalışanın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 5 personel ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAPSÜL ÜRETİMİ YAPILAN BİNA ÇÖKTÜ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye ait tesiste saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, "Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi.

Son durumla ilgili bilgi veren Ustaoğlu, "Şu an savcılarımız olay mahallinde incelemelerini yapıyor. İçeride başka vatandaşımızın kalmadığını öngörüyoruz. Yaralıların sağlık durumları iyi, onların herhangi bir sıkıntısı yok. Patlama teknik sebeple meydana geldi, herhangi bir sabotaj ihtimali yok." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BALIKESİR'DEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada 12 vatandaşın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını bildiren Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"SABOTAJ İHTİMALİ YOK"

Ayrıca 24 TV'ye konuşan Ustaoğlu, patlamada sabotaj ihtimalinin olmadığını ve ekiplerin olay yerinde incelmelerinin devam ettiğini söyledi.

BAKAN TUNÇ BALIKESİR'DEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI BİLDİRDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatılarak, 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Tunç ayrıca "Soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak incelemenin sonucunda belirlenecektir. Hepimizin yüreğini yakan patlamada vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." dedi.

DMM'DEN BALIKESİR'DE FABRİKADA MEYDANA GELEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Köyü'nde bulunan mühimmat fabrikasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimlerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

PATLAMAYI ARAŞTIRMAK ÜZERE 2 BAŞMÜFETTİŞ İLE 1 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ: OLAY TÜM YÖNLERİYLE İNCELENİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Balıkesir'e doğru yola çıkmışlardır." dedi.

Altun açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Cumhurbaşkanımız 12 kardeşimizin hayatını kaybettiği ve bizleri derinden yaralayan bu elim hadise ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan devamlı surette bilgi almaktadır.

Kazanın hemen ardından başlatılan soruşturmanın selameti ve vefat eden kardeşlerimizin ailelerinin hassasiyetine halel gelmemesi için, dezenformasyon içerikli, doğrulanmamış paylaşımlara ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesi; doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumlarca paylaşılmış ve teyit edilmiş bilgilerin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, Balıkesir'imize ve aziz milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum."

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş:

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin mekânı cennet olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamadan etkilenen tüm Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim her türlü kazadan, beladan ve afetten ülkemizi, insanımızı muhafaza eylesin. Başımız sağ olsun.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çok üzgünüz... Balıkesir Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama hepimizi derinden üzdü. Elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Balıkesir'deki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ: Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr diliyorum. Elim kazadan yaralı olarak kurtulan kardeşlerimize acil şifalar niyaz ediyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza bağlı Psikososyal Destek ekiplerimizle, patlamadan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, Allah milletimizi her türlü kazadan korusun inşallah.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.