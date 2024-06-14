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Balıkesir'de orman yangını çıktı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

AA14 Haziran 2024 Cuma 14:55 - Güncelleme:
Balıkesir'de orman yangını çıktı
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İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

- "YANGININ ENERJİ NAKİL HATTININ KOPMASINDAN KAYNAKLANDIĞI YÖNÜNDE TESPİT VAR"

Olay yerine gelerek yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, ekiplerin 8 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz ve diğer arazi araçlarıyla sahada etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Yangının, ilk anlarda Kınık Mahallesi'ni tehdit ettiğini ancak rüzgarın ters yöne esmesiyle bu riskin ortadan kalktığını belirten Ustaoğlu, "Yine de mahallemizde 11 ahırı boşalttık ve hayvanları güvenli bölgeye aldık. Yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda." dedi.

Ustaoğlu, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü, nem oranının çok düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Bugün il genelinde biçerdöver ve hububat işini yasaklamıştık. Çünkü bugün hava durumunda olumsuz anlamda ciddi bir alarm vardı. Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var. Daha detaylı çalışmayı sonra yapacağız." diye konuştu.

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