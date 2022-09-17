İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2022 Cumartesi / 21 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de orman yangını: Ekiplerin çalışması sürüyor
Güncel

Balıkesir'de orman yangını: Ekiplerin çalışması sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
ABONE OL

İlçeye bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı. 50 personelin, 22 yer aracı, 5 helikopter ve 2 uçakla söndürme çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, yangının kızılçam ormanında çıktığını söyledi.

Alevlere havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Çevre illerden de takviye, hava unsuru istedik. Helikopter, uçak oralardan da yola çıktı. İnşallah kontrol edeceğiz. Yerleşim yerlerine yakın ama şu anda risk yok. Mehmetler Mahallesi şu anda risk altında değil ama tedbirliyiz. Arkadaşlar beklemedeler. Rüzgarın kuvvetine, yönüne göre tedbir alabiliriz ama şu anda ona ihtiyaç duymuyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.