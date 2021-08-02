İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2021 Pazartesi / 23 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4199
  • EURO
    10,0147
  • ALTIN
    489.625
  • BIST100
    1398.01
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de ormanlarda jandarmanın atlı timleri denetimlere destek veriyor
Güncel

Balıkesir'de ormanlarda jandarmanın atlı timleri denetimlere destek veriyor

Balıkesir'de jandarmanın atlı birlikleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere destek veriyor. Vatandaşlardan Nihal Dilli ormanlık alanlarda yapılan denetimlerden dolayı başta jandarma olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile atlı süvari timlerine teşekkür etti.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:41 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:41
ABONE OL

Balıkesir Valiliğince alınan karar doğrultusunda 31 Eylül'e kadar ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ormanlık alanlarda çalışmalarına devam eden ekiplere, plajların güvenliği için görevli olan jandarma atlı birlikleri de destek veriyor.

Jandarmanın atlı birliklerinin denetimiyle karşılaşan vatandaşlardan Zeki Kemal Pekşen, söz konusu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkesin orman yangınlarına karşı duyarlı ve bilinçli olması gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşlardan Nihal Dilli ise ormanlık alanlarda yapılan denetimlerden dolayı başta jandarma olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile atlı süvari timlerine teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.