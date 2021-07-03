Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

DHA 3 Temmuz 2021 Cumartesi 18:02 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 18:02

Kaza, Balıkesir- Edremit yolunun Gökçeyazı mevkisinde meydana geldi. K.Ç.'nin kullandığı 34 BDV 845 plakalı otomobil, Ö.C. yönetimindeki 34 PY 6390 plakalı otomobille çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yol güvenliği sağlanırken, itfaiye ekipleri de araçta bulunanları çıkardı. Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan Emine O.'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücüler K.Ç. ve O.C. dahil araçlarda bulunan 5 yaralı ise sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.