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Balıkesir'de sağanak yağış etkili oldu

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Bandırma Erdek kara yolu kısmen trafiğe kapandı.

Bazı araçlar yolda kalırken itfaiye ekiplerinin yolun trafiğe açılması için çalışmaları sürüyor.

Polis ekiplerince Düzler Mahallesi ile Kamplar mevkisi arasındaki yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, üst yoldan kontrollü şekilde sağlanıyor.

Bölgede mahsur kalan araçlar Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri ve çekiciler tarafından kurtarıldı.

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