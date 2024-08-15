Balıkesir'de sazlık yangınları

Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde göçmen kuşların göç güzergahında bulunan denize yakın noktadaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
3 farklı yerde çıkan yangınla ilgili çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sazlık alandaki yangın dolayısıyla metrelerce yükselen dumanlar 5 kilometre mesafedeki ilçe merkezinden de görüldü.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerin bölgede yaklaşık 2 saatlik mücadelesi sonunda yangın kontrol altına alındı.
Bölgede, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli bir Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makinelerinin de destek verdiği soğutma çalışmaları sürüyor.