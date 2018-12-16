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Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Galericiler Sitesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavga sırasında Ali Aydın Bükey (43), Nurettin Bükey (41) ve Ramazan Gülcü (38) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Aydın Bükey ile Ramazan Gülcü kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları değerlendirilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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