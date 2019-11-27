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Balıkesir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları belirlenen 4 kişiden ikisi gözaltına alındı.

  • AA
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A, R.V, A.Y ve T.D'nin sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgüt propagandası yaptığını belirledi.

Polis, düzenlenen operasyonda R.V. ile T.D'yi gözaltına aldı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen A.A ve A.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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