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Balıkesir'de tarım arazisinde yangın

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangının havadan ve karadan kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

AA21 Haziran 2024 Cuma 16:04 - Güncelleme:
Balıkesir'de tarım arazisinde yangın
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İlçeye bağlı kırsal Eşeler Mahallesi yakınındaki bir ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla ilgili ihbarın ardından olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 1 loderle karadan, 3 helikopter ve 3 uçakla havadan alevlere müdahale ediyor.

Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 2 itfaiye aracı, 3 su tankeri, 3 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve 1 ekskavatörün gönderildiği bölgede, 165 kişiden oluşan ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

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