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Balıkesir'de tek katlı evde yangın çıktı

Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan, ölen ve yaralananın olduğu yangın maddi hasarla atlatılırken çevrede panik yaşanmasına sebep oldu

İHA31 Ocak 2022 Pazartesi 14:38 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:38
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Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Hatboyu-2 Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Evin bahçe kısmındaki kullanılmayan eşyalar yangının büyümesine sebep olurken, adreste 1 hafta öncesine kadar yaşayan bir kadının olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının bir süre önce bakım evine yerleştirildiği öğrenildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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