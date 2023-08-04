İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2023 Cuma / 18 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9884
  • EURO
    29,737
  • ALTIN
    1684.04
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı yakalandı
Güncel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı yakalandı

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 21:12 - Güncelleme:
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı yakalandı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez Karesi ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye ait 4 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheliye ait adreslerdeki aramalarda 55 gram bonzai, 54 gram kubar esrar, 43 kök Hint keneviri, 30 gram metamfetamin, 7 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 19 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 esrar öğütme aparatı ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 4 bin 650 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.