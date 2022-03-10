Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

AA 10 Mart 2022 Perşembe 18:10 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 18:10

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin adreslerinde arama yaptı.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, 126 gram metamfetamin, 150 gram kubar esrar, uyuşturucu kullanımına yarayan 6 aparat, tabanca, 2 av tüfeği, 50 kartuş, 11 tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor.