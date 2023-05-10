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Balıkesir'de yangın faciası: Baba ile kızı öldü

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen anne hastaneye kaldırıldı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Balıkesir'de yangın faciası: Baba ile kızı öldü
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Yeni Mahalle'de üç katlı binanın ikinci katında Mustafa Özdemir (61) ve ailesinin yaşadığı dairede sabaha karşı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alan ekipler, içeri girdiklerinde Mustafa Özdemir ve kızı Sude Nur Özdemir'in (16) dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Dumandan etkilenen anne Nurten Özdemir (57) ise Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Özderin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ailenin ısınmak için açık bıraktığı elektrikli sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

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