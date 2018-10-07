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Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 490 gram esrar ele geçirildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, 14 kilo 490 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepsut ilçesinde M.B'nin (30) evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen emniyet güçleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, 14 kilo 490 gram esrar, 2,5 metre uzunluğunda 2 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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