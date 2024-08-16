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Balıkesir'de yardım talebinde bulunan 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık ilçesinde düzensiz yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen ve tehlike atlatan lastik bottaki 27'si çocuk 64 göçmen kurtarıldı.

IHA16 Ağustos 2024 Cuma 16:54 - Güncelleme:
Balıkesir'de yardım talebinde bulunan 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu, lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

AYVALIK'TA KARAYA ÇIKARILDILAR

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-8, KB-4510) tarafından lastik bot içerisindeki 12'si çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. İkinci olayda ise Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve denizde sürüklenen 15'i çocuk 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu (KB-111) tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 64 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Ayvalık'ta karaya çıkarıldı.

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