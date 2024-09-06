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Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA6 Eylül 2024 Cuma 07:51 - Güncelleme:
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki 17 YK 168 plakalı tır, Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde arızalanarak emniyet şeridine yanaştı.

Daha sonra geri manevra yapan tır kayarak arkadan gelen Alper T. yönetimindeki 10 BL 950 plakalı ve Sedef Ö. kontrolündeki 35 ARN 524 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada, Alper T'nin sürücüsü olduğu araçta bulunan Hale T, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki İbrahim T. ise yaralandı.

İbrahim T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hale T'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Sağ şeritten bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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