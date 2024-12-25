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Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlandı

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin otopsi işlemleri tamamlandı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlandı
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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde, özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti.

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri Bursa Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de acılı aileleri yalnız bırakmadı.

Vefat edenlerin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirilen cenazeler, morg önünde bekleyen cenaze araçlarına konuldu.

Yakınlarına teslim edilen 11 kişinin cansız bedeni Balıkesir'e gönderildi.

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