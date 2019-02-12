Balıkesir'in terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı
Balıkesir'in Edremit, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Edremit, Burhaniye ve Bandırma Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla bu ilçelerde, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işleyenlere yönelik polis ekiplerince operasyon başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Terörle Mücadele Büro Amirlikleri ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 13 zanlının yakalanması için harekete geçti.
Operasyonda, şüphelilerden 7'si Edremit'te, biri Bandırma'da, biri ise Burhaniye'de gözaltına alındı.
Firari 4 zanlıdan ikisinin yurt dışında olduğu belirlenirken diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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