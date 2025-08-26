İSTANBUL 28°C / 20°C
26 Ağustos 2025 Salı
  Güncel
  Balıklama atlayış sonu oldu... O anları arkadaşı kameraya aldı
Güncel

Balıklama atlayış sonu oldu... O anları arkadaşı kameraya aldı

Isparta'da arkadaşlarıyla gölete giren 16 yaşındaki genç balıklama atlayışı esnasında kafasını toprak zemine çarptı. Yoğun bakıma alınan talihsiz genç yaşam mücadelesini kaybetti.

26 Ağustos 2025 Salı 11:15
Balıklama atlayış sonu oldu... O anları arkadaşı kameraya aldı
Korkunç olay, 10 Ağustos Pazar günü Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunan gölette meydana geldi.

16 yaşındaki İsmail Karaaslan, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayarak boynunu toprak zemine çarptı. Karaaslan, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

Acil olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Karaaslan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün, sabah saatlerinde kaybetti.

Olay anı cep telefonu kameralarına anbean yansıdı

Hayatını kaybeden Karaaslan'ın cenazesinin 25 Ağustos Pazartesi günü Gençali köyünde toprağa verildiği öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocuğun gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.

