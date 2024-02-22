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Balkan ülkeleri Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşundan medyalarında övgüyle bahsetti

Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşuna Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova medyalarında övgüyle yer verildi.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 13:36 - Güncelleme:
Balkan ülkeleri Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşundan medyalarında övgüyle bahsetti
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Bosna Hersek'teki en yüksek tirajlı "Dnevni Avaz" gazetesi, KAAN'ın ilk uçuşuyla ilgili haberinde "Türk savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşu gerçekleştirildi", en çok tıklanan haber sitelerinden Klix de "Türkiye için tarihi an" başlıklarını kullandı.

Ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'ne ait "Politika" gazetesi de KAAN'ın ilk uçuşunu "Gökyüzündeki Türk mucizesi" başlığıyla yansıttı.

Sırbistan'daki haber sitesi Telegraf, haberi "Türkiye'nin beşinci nesil hayalet savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı" şeklinde verdi.

Hırvatistan'ın önde gelen gazetelerinden Jutarnji list de haberi "Beşinci nesil savaş uçağı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu, Türkiye'nin planlarının sadece başlangıcı: Güçlü bir kuvvet olacak." ifadeleriyle okurlarına aktardı.

Kosova'nın en büyük haber sitelerinden Telegrafi, KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasını "Türkiye için tarihi an" başlığıyla okuyucularına sundu.

Haberde "Türkiye'nin en iddialı projesi" olarak nitelendirilen KAAN'ın, ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla ilgili, "Türk havacılık sektörü ve ordusu için tarihi bir anı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kosovalı haber sitesi İnsajderi de "Türkiye, yeni nesil uçaklarıyla gökleri fethetmeye hazır" başlığıyla duyurduğu haberde KAAN'ın üstün özelliklerine dair detaylara yer verdi.

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