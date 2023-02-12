Balkan ülkeleri, Türkiye'deki depremzedelere desteğini sürdürüyor

Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic, deprem bölgesinde bulunan Bosna Hersekli arama ve kurtarma ekiplerinden son gelişmelere dair bilgi alırken desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Bosna Hersek'in her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Novalic, "Küçük bir ülke olmamıza rağmen yürekten gösterdiğimiz dayanışma ve yardımlarla buradayız." dedi.

Bosna Hersek Federasyonu Arama Kurtarma Dairesinden 30 kişilik bir ekip daha deprem bölgesine gönderildi.

Bir diğer Balkan ülkesi Karadağ'dan deprem bölgesine giden ekip ise yurda döndü.

Başkent Podgorica'daki havalimanında İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanan 23 kişilik ekibin, çarşambadan bu yana bulundukları Hatay'da 2 kişiyi enkaz altından kurtardıkları aktarıldı.

- Sırbistan'da bir berber günlük kazancını Türkiye'ye gönderdi

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da berberlik yapan Aldin Mahmutovic, günlük kazancını depremzedelere gönderdiğini belirterek, "Yaşananlardan çok etkilendim. Türk halkı bizim kardeşimiz." dedi.

Türkiye'nin de her zaman Sancak'ın yanında olduğuna dikkati çeken Mahmutovic, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sırbistan İslam Birliğinden yapılan açıklamada da başlattıkları kampanya kapsamında 4 kamyondan oluşan yardım konvoyu hazırlandığı belirtilerek, yardımların gümrük işlemleri tamamlandığında yola çıkacağı ifade edildi.

Sırbistan İslam Birliği yetkililerinden Jakub Lekovic, "Yaşananlar çok ağır ve acı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da sabır diliyoruz." diye konuştu.

Sırbistan Süper Ligi 21. hafta kapsamında oynanan Novi Pazar-Radnicki karşılaşması ise bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Karşılaşmada depremzedeler için dua edilirken, tribünlerden tekbir sesleri de yükseldi.

Futbol Kulüpleri Birliğinden yapılan açıklamada, bundan sonraki her futbol karşılaşmasının bir dakikalık saygı duruşuyla başlayacağı vurgulandı.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığı da ülkeden gönderilen gıda ve sağlık yardımının Türkiye'ye ulaştığını kaydetti.