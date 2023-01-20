Balkanlar üzerinden kar geliyor! Tarih verildi

Kış aylarının ortasında olmamıza rağmen beklenen kar yağışı ve soğuk hava dalgası kendini yeterince hissettirmedi. Yurdun doğu kesiminde yer yer kar yağışları görülürken, batı kesimleri yağış anlamında oldukça yoksun kaldı.

Bir türlü gelmeyen yağışlar kuraklığı da kritik bir noktaya getirmişken, ocak sonu için yapılan kar tahminleri mevsim normallerinin üstünde geçen kış ayları için bir nebze umut olabilir.

Zira, uzmanlar ocak ayının sonlarında soğuk havalarla beraber kar yağışının da gelmesini tahmin ediyor. Fakat bu yağışlar şimdilik geçen seneki gibi ani ve kuvvetli görünmüyor.

Peki, hava sıcaklıkları nasıl devam edecek? Kar yağışı tahminleri ne gösteriyor? Şubat da ocak gibi sıcak geçecek mi? Bu soruların yanıtlarını uzmanlar değerlendirdi.

"10 GÜNLÜK SOĞUK HAVA SİSTEMİ VAR"

TRT Haber'e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Tek, yaklaşık 10 günlük bir soğuk hava sisteminin etkili olacağı bilgisini verdi. Ocak ayının sonuna doğru başlayacak sistemin kar yağışını da getireceğini ancak sistemin ne kadar etkili olacağının o anki hava durumuna bağlı olarak değişebileceğini de belirtti.

"10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı yapabilecek bir sistem görünüyor. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir. Geçen sene ise 6-7 saatlik bir kar yağışı olmuştu ve gitmişti çünkü hava yeterince soğuk devam etmemişti."

"ŞUBAT AYI DAHA SOĞUK GEÇEBİLİR"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ise ocak ayının sonuna doğru havaların soğuyacağını şubat ayının ocaktan daha soğuk geçebileceğini söyledi.

"Ocak sonunda soğuk havayla beraber kar yağışı olabilir. Ancak kar kuvvetini tahmin etmek için henüz erken. Şehir sıcaklıkları çok etkili olduğu için yağan karın tutunma ihtimali az oluyor. Bu yüzden Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı tutunabilir."

KAR NEDEN YAĞMADI?

Afyonkarahisar Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Grönland Blokajı'nı işaret ederek, blokaj nedeniyle soğuk hava ve kar yağışının yön değiştirdiğine dikkati çekti.

2022'nin sonu ve 2023'ün başının son yıllara göre oldukça sert geçeceğini söylemiştik ama bu sene Grönland Blokajı oluştu. Bu blokaj yüzünden pek çok hava kütlesi Türkiye'ye gelemedi. Yani tam geliyorken yön değiştirdi ve dolayısıyla Türkiye'nin önünde adeta bir set gibi durdu.

Bu yüzden de kuzeyden gelen hava kütlenin girişini engelledi. Fakat şimdi gelecek olan hava kitlesi azimle geliyor gibi görünüyor. Eğer son dakika bir değişiklik olmazsa Grönland blokajı kırılıyor. Blokaj kırılınca zaten artık yukarıdan aşağı çok normal bir şekilde hava kütleleri artmaya devam edecektir."

NE ZAMAN KAR YAĞABİLİR?

Kar yağışı için tahminler ocak sonunu gösteriyor. Bozyurt da sistem değişmezse kar yağışının beklendiği görüşünde.

"Şu anki sistemlere göre Ocak 25'ten itibaren hava sıcaklığında bir azalma var. Özellikle 27-28-29 Ocak tarihlerinde ciddi anlamda soğuk ve yağışlı bir hava kütlesinin Balkanlar üzerinden Türkiye'ye girmesi bekleniyor. Çok mu etkili kar yağışı olacak? O konuda şu anda net bir şey söyleyemem ama kar yağışı bekleniyor."