Balkanlar'ın önemli sağlık merkezleri arasında yer alıyor! ''Uluslararası Hasta Ünitesi'' açıldı

AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:51 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:51

Son teknoloji cihazları, modern mimarisi ve otel konforundaki hasta odalarıyla Türkiye'deki önemli sağlık yatırımlarından olan hastanede, Trakya Kalkınma Ajansının destekleriyle 4 yataklı servis hizmete girdi.

Uluslararası Hasta Ünitesinde görev yapacak sağlık personeline, İngilizce, Yunanca ve Bulgarca eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık turizmi belgesine sahip hastanenin bugüne kadar yüzlerce yabancı hastaya şifa olduğunu ve yeni açılan servisle daha çok turiste hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Edirne'nin coğrafi konumu ve kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık turizminde ön plana çıktığına dikkati çeken Yıldırım, "Trakya Kalkınma Ajansı ile yaptığımız projede servisimizi hizmete açtık. Burası uluslararası sağlık turizmi servisi olarak hastaneden ayrılmış durumda. Şimdi amacımız uluslararası hastalarımıza daha güzel ve kaliteli hizmet sunabilmek." dedi.

Yıldırım, hastanenin hizmete girdiği günden beri yabancı hastalara da hizmet verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 1300'e yakın yabancı hastayı misafir ve tedavi ettik. Memnuniyetle tekrar ülkelerine gönderdik. Projenin bütçesi yaklaşık 235 bin liraydı. Uluslararası sağlık turizmi birimimizde 7 dilde hastalarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Yurt dışında yaşayan hem Türk kökenli hem de yabancı vatandaşlarımızı bu kaliteli ve güzel hizmetten yararlanmaları için hastanemize bekliyoruz."