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Balkona tırmanarak girdiler: 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da evlere balkondan tırmanarak giren hırsızlar kameralara yansıdı. Bursa polisi tarafından yakalanan hırsızlar tutuklandı.

IHA10 Ocak 2023 Salı 12:34 - Güncelleme:
Balkona tırmanarak girdiler: 2 şüpheli tutuklandı
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Merkez Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Özlüce ve Yüzüncüyıl Metro İstasyonlarının etrafından bulunan 3 ayrı eve giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızların önce etrafı kolaçan ettikten sonra su borularından yukarı tırmandığı görüldü. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 150 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler hırsızların kimliklerini belirleyerek arama çalışması başlattı.

Şüphelilerin (19) H.S. ve (17) Y.E.T. olduğunu belirleyen ekipler Yıldırım ilçesi Arabayatağı Metro İstasyonu civarında yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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