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Balkonda av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısı komşusu çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısının komşusu olduğu belirlendi.

AA28 Eylül 2021 Salı 09:45 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 10:42
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Küçükkuyu beldesindeki cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat şubelerince teknik inceleme başlatıldı.

Çevredekilerin ifadelerinin alınması ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, Ali Ayran'ın (49) katil zanlısının komşusu Mehmet Şirin Batur (47) olduğu tespit edildi.

Araç plaka kayıtlarını inceleyen ekipler, Batur'un İstanbul'a gittiğini belirledi.

Telefon kayıtlarını da araştıran ekipler, ikna ederek şüphelinin İstanbul Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olması sağladı.

Zanlının ikametindeki aramalarda, suç aleti ruhsatsız av tüfeği ve olay yerinde bulunan boş fişekle aynı marka 3 av tüfeği fişeği bulundu.

Küçükkuyu'da yaşayan Ali Ayran (49), 26 Eylül'de evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürülmüştü.

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