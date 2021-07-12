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Balkonda köpeğe tekme ve yumrukla saldırdı

Adana'da bir kadın, evinin balkonunda, köpeğine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği anlar, sosyal medyada yayınlanınca hayvan severlerin tepkisini çekti.

DHA12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:14 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:14
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Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bir kadının, evinin balkonunda köpeğine tekme ve yumruk attığını gören komşuları, cep telefonuyla o anları kaydetti. Dakikalarca köpeğe eziyet eden kadının videoları, sosyal medyada paylaşılınca, kısa sürede dikkat çeken olayın görüntüleri geniş kitlelere yayıldı. Görüntüleri izleyen hayvanseverler, kadının adresine ulaşıp köpeğin bulunduğu evin bahçesinde toplandı. Hayvanseverler, polis ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekilerine de haber verdi. İsmi öğrenilemeyen kadının eşi, apartmanın önünde bekleyenleri görünce köpeği indirip, görevlilere teslim etti. HAYDİ ekiplerinin aracına bindirilen köpek, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Polisin incelemesinde, kadının yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Şiddete uğrayan köpeğin ise tedavisinin ardından sahiplendirileceği belirtildi.

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