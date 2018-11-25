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Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Antalya'da evinin balkonundan düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'ndeki apartmanın 6'ncı katındaki dairede yaşayan Nurcan Darcan, balkondan aşağı baktığı sırada düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Darcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaşlı kadının cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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