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Balkonu çöken restoran soruşturmasında yeni gelişme

Beşiktaş'ta deniz kenarındaki bir restoranın balkonunun çökmesiyle ilgili başlatılan 'taksirle yaralama' soruşturması kapsamında 37 müştekinin ifadesi alındı.

AA27 Aralık 2022 Salı 14:30 - Güncelleme:
Balkonu çöken restoran soruşturmasında yeni gelişme
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Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan 3 katlı restoranın zemin katındaki balkon kısmının çökmesi sonucu müşterilerin denize düşerek yaralanması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Savcılığın talimatıyla, olayda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınanların da aralarında bulunduğu 37 kişinin ifadesi "müşteki" sıfatıyla Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'nde alındı.

Öte yandan, polis merkezi amirliğince işletme hakkında daha önceden düzenlenmiş mühür bozma evrakı bulunmadığı bildirilirken, "Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından suç duyurusu yapılmış olabilir" bilgisine yer verildi.

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