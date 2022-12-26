Balyoz soruşturması ve davasında yargılanmalar devam ediyor

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında, başka suçtan tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, bazı müştekiler ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Müştekilerinden Rıdvan Ulugüler, Balyoz davasındaki 5 ve 11 nolu CD'lerin sahte delil olduğunun bilirkişi raporlarına yansıdığını ancak sanıkların buna rağmen belirtilen CD'leri hükme esas aldıklarını dile getirdi. Balyoz davasında birçok kişinin haksız yere hapsedildiğini söyleyen Ulugüler, sanıklardan adalet önünde hesap sorulmasını istediğini belirterek, davaya katılmak istediğini bildirdi.

Davanın müştekilerinden avukat Ahmet Erdem, 15 Temmuz darbe girişimine giden yolun Balyoz davasından geçtiğini, birçok kişinin tutuklandığını, tutuklananlardan 41'inin havacı olduğunu ifade etti. Erdem, sanıkların örgüt çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan ilk kişi olduğunu aktaran emekli albay Hanifi Yıldırım, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini dile getirdi.

Müştekilerden Abdullah Can Erenoğlu da tutuklandığında Güney Deniz Saha Komutanı olduğunu, o dönemde de Yunanistan'ın Ege'deki kara sularını 12 mile çıkarmayı planladığı iddialarının gündemde bulunduğunu ifade etti. Balyoz soruşturması kapsamında o dönem görevli amirallerin yarısının tutuklandığını söyleyen Erenoğlu, "15 Temmuz'a giden yol Balyoz'da döşendi." dedi.

Hazır bulunan diğer müştekiler ile sanıkların ifadelerinin ardından mahkeme heyetince ara kararlar açıklandı.

Mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar yönünden ilgili kararların infazının beklenmesine, davaya katılma taleplerinin gelecek celse karara bağlanmasına hükmetti.

Davanın görülmesine 13 Mart 2023'te devam edilecek.