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Bandırma OSB Yönetim Kurulu Başkanı'na silahlı saldırıyla ilgili 12 şüpheli yakalandı

Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yakar'ın, Balıkesir'in Gönen ilçesinde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 12 zanlı gözaltına alındı.

AA10.02.2020  12:12 - Güncelleme: 10.02.2020  12:12

Gönen Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saldırıyı planladıkları ve gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Zanlılardan 9'u Gönen'de, 3'ü ise Çanakkale'nin Biga ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda iki silah ve 100 mermi ele geçirildi. Silahlardan birinin, saldırıda kullanılan tabanca olduğu belirlendi.

Silahlı organize suç örgütü kurdukları iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bandırma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yakar, 5 Şubat'ta Gönen Kurtuluş Mahallesi 145. Sokak'taki evinin önünde aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Gönen Belediye Başkanlığı görevini 2004-2019 yıllarında üç dönem yürüten Hüseyin Yakar, bacağından yaralanarak Gönen Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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